Костусєву не йметься - хоче перейменувати площу Незалежності

Керівництво Одеської міськради має намір перейменувати площу Незалежності. Майдану хочуть присвоїти ім`я Бориса Дерев`янка на честь редактора газети "Вечерняя Одесса", який загинув 14 років тому від кулі кілера, передає ТСН.

"Дерев`янко працював у районі нинішньої площі Незалежності (до проголошення державної незалежності України іменувалася площею 50-річчя СРСР – прим. ред.). І я вважаю, що буде нормально і правильно, якщо ця площа буде перейменована на честь Дерев`янка, а існуючу площу ім. Дерев`янка (колишня площа Конституції СРСР) - на площу Незалежності", - заявив перший заступник міського голови Сергій Черненко.

Нагадаємо, 11 серпня 1997 року редактор газети "Вечерняя Одесса" Борис Дерев`янко був застрелений найманим вбивцею, якого лише через 14 років було затримано і засуджено. Замовника злочину досі не знайшли.

У 1999 році Одеська міськрада, очолювана тоді Русланом Боделаном, ухвалила рішення перейменувати площу на честь Дерев`янка.

Наразі ж керівництво Одеської мерії також планує перейменувати вулицю Затишну в Уютную, вулицю Скісну – в Косвенную, вулицю Івана і Юрія Лип у мікрорайоні Ближні Млини - у вулицю Федора Пішеніна. Це викликало хвилю протестів городян, які звинуватили міську владу у відверто русифікаторській політиці.