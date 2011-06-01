Сьогодні станеться часткове сонячне затемнення

Друге в 2011 році часткове сонячне затемнення станеться на Землі ввечері в середу; побачити, як тінь Місяця закриває частину сонячного диска, зможуть жителі північного Китаю, східного Сибіру, російського Далекого Сходу, Кольського півострова, Ісландії, Гренландії та Канади.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на сайті NASA. Сонячні затемнення стаються, коли диск Місяця закриває для земного спостерігача Сонце. Коли конус місячної тіні торкається поверхні Землі, в цій області спостерігається повне затемнення. У цьому місці видно, як Місяць повністю закриває диск Сонця.

Повні затемнення відбуваються завдяки тому, що видимий (кутовий) розмір цих небесних тіл з точки зору мешканців Землі збігається - він становить близько половини градуса, місяць у 400 разів менше Сонця, але й ближче його до Землі в 400 разів.

Проте сонячне затемнення залишається досить рідкісною подією і не відбувається на кожен молодик, коли Місяць розташований між Землею і Сонцем, так як орбіти Місяця і Землі нахилені відносно один одного. Крім того, досить часто конус місячної тіні "промахується" повз Землю, і на нашу планету падає лише півтінь. Тоді на Землі спостерігаються часткові сонячні затемнення - місячний диск закриває лише частину сонячного.

У середу затемнення почнеться на сході Сонця в Сибіру і в північному Китаї, коли місячна півтінь торкнеться Землі о 19:25 за Грінвічем (22:25 за київським часом). Через дві години, о 21:16 за Грінвічем (00:16 четверга за київським часом), затемнення досягне максимальної фази. У цей момент Місяць закриє 60,1% сонячного диска, цю картину можна буде бачити на узбережжі Ненецького автономного округу і на північному заході Кольського півострова.

Потім місячна півтінь у своїй подорожі на захід пройде через Ісландію (у Рейк`явіку можна буде бачити Сонце, закрите Місяцем на 46,2%), уздовж берегів Гренландії та Канади. Місячна півтінь відірветься від земної поверхні о 23:06 за Гринвічем (02:06 четверга за київським часом) в районі Ньюфаундленду.

Свідками часткового затемнення, хоча і не в максимальній фазі, якщо дозволить погода, стануть мешканці Камчатки та Чукотки, Магаданської області та Приморського краю, Таймиру, Аляски та півночі Канади.

У 2011 році "заплановано" чотири сонячні затемнення, але серед них не буде жодного повного. Перше з чотирьох затемнень сталося 4 січня. Сонячний місяць було видно в Європі, на Близькому Сході, в Середній Азії і в Північній Африці.

Нагадаємо, перше в 2011 році місячне затемнення станеться 15 червня. Його можна буде побачити в Індії, на Близькому Сході, в Африці і в південній Європі. Майже відразу слідом за ним, 1 липня, буде наступне часткове сонячне затемнення. Місячна тінь лише злегка (на 0,09%) затінить сонячний диск, причому цю подію буде видно тільки в океані біля берегів Антарктиди, на південь від Південної Африки.

Наступне сонячне затемнення станеться 25 листопада. Воно теж буде "антарктичним" і цього разу майже повним. Сонце в максимумі затемнення буде закрите Місяцем на 90,4%. Проте бачити цю подію можна буде тільки в Антарктиді і навколишніх морях.

Останнім затемненням 2011 року стане повне місячне затемнення 10 грудня, яке можна буде побачити майже в будь-якій точці Євразії і в Австралії, а також на північному заході Північної Америки.



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