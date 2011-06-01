1 червня в історії

У 1779 році грецькі поселенці заснували місто Маріуполь.

В 1845 році зафіксовано переліт поштового голуба на 11 000 км (із Намібії до Англії) за 55 днів.

1869 рік — американський винахідник Томас Едісон отримав перший патент на електричний реєстратор голосування.

1925 року створена американська автомобільна компанія "Крайслер".

В 1936-му відкрилася перша група в СРСР трансконтинентальна авіалінія з Москви до Владивостока, один із найдовших у світі. Тоді перельоти відбувалися з проміжними посадками за чотири доби.

1939-й — у США вперше у світі показали на екрані телевізора боксерський поєдинок.

В 1960 році в Москві відкрили міжнародний аеропорт "Шереметьєво".

1 червня 1980 року почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), котрий, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".

Сі-Ен-Ен почала першою цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року. Штаб-квартира компанії розташована в м. Атланта, штат Джорджія, однак в багатьох містах країни, а також і за кордоном знаходиться багато філіалів. Тільки в США за станом на грудень 2004 р. глядацька аудиторія Сі-Ен-Ен складала 88,2 млн. чоловік. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. По усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда чоловік.

У 2010 році ураган "Агата" у Центральній Америці забрав життя більш як 150 людей.

У Гватемалі, що зазнала найбільших збитків від стихії, зруйновано тисячі будинків, затоплено дороги, обірвані лінії електропередачі. У місті Гватемала утворилася гігантська кругла вирва діаметром 31 метр і глибиною близько 30 м, що поглинула триповерховий будинок й одного поліцейського

1 червня народилися:

В 1926 році — Мерилін Монро (Норма Бейкер Мортенсон), американська кіноакторка, секс-символ свого часу.

Стала найпопулярнішою акторкою 1950-х, знявшись у комедіях і мелодрамах, котрі вміло експуатували її зовнішні дані і перетворили її в секс-символ: "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", "Як вийти заміж за мільйонера", "Сверблячка сьомого року..."

Мерилін Монро померла 4 серпня 1962 року в Брентвуді (Каліфорнія) у віці 36 років від смертельної дози снодійного. Існує багато трактувань причин її смерті — за деякими версіями Монро була вбита.

1959 року народилася Надія Кадишева, російська співачка, солістка ансамблю "Золотоє кольцо".

В 1990-му народився Стас Шурінс, латвійський і український співак, переможець "Фабрики зірок-3".

ТСН