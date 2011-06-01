У Кіровограді відкрилась виставка порцелянових ляльок ХІХ – ХХ ст.

У мистецькій галереї Кіровограда «Єлисаветград» до Міжнародного дня захисту дітей відкрилась унікальна виставка з приватної колекції порцелянових ляльок кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами власниці ляльок Вероніки ПЕРЕСУНЬКО, вона захопилась колекціонуванням кілька років тому після народження доньки. Усі екземпляри вона купувала на європейських інтернет-аукціонах, частину іграшок їй надіслали зі Сполучених Штатів Америки.

Презентуючи колекцію, В.ПЕРЕСУНЬКО сказала, що раритетні ляльки вимагають особливого поводження: при транспортуванні вони розбираються на частини, кожна з яких пакується окремо. Перед тим, як потрапити до колекції, іграшка проходить художню реставрацію. Одяг часто доводиться перешивати, дотримуючись тогочасних модних тенденцій.

«Майже всі екземпляри виготовлені з бісквітної порцеляни, природного вигляду лялькам надає полірована шкіра ягняти, натуральне волосся, а також скляні очі, зроблені за технологією ручного дуття», - повідомила В.ПЕРЕСУНЬКО.

Загалом приватна колекція раритетних ляльок налічує близько 40 екземплярів. На виставці представлено майже 30 іграшок. Найстарший екземпляр датується 1870 роком, він виготовлений у Німеччині.

Називати вартість своєї колекції власниця відмовилась, зазначивши, що на європейських інтернет-аукціонах середня ціна однієї ляльки - близько 500 доларів.

