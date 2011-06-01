На столичних пляжах “Совська балка” та “Веселка” краще не відпочивати

На столичних пляжах “Совська балка”, що на Совських ставках (вул. Кадетський гай), та “Веселка”, що на Русанівській протоці (вул. Микільсько-Слобідська) не рекомендовано відпочивати через відкриті зливостоки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП “Плесо”.

До переліку не рекомендованих для купання водних об’єктів увійшли також зони відпочинку: «Сонячна» на озері Сонячне, що на вул. Ревуцького (у зв’язку з не відповідністю санітарним нормам, внутрішньою малопроточною водоймою кар’єрного типу з уповільненим водообміном) та «Синєозерна» на озері Синє, що на пр. Правди (недостатній водообмін).

На зазначених водоймах силами районних держадміністрацій та КП «Плесо» встановлено попереджувальні таблички про заборону купання.

Як повідомляв УНІАН, пляжний сезон у столиці в цьому році розпочнеться 1 червня.

Комунальне підприємство «Плесо» підготувало до прийому відвідувачів 11 міських пляжів Києва та 14 зон відпочинку.