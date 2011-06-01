В Луцьку сьогодні відбудеться ІІІ Парад мильних бульбашок

В Луцьку відбудеться ІІІ Парад мильних бульбашок. Він проходитиме 1 червня, у Міжнародний день захисту прав дітей, на площі перед головним корпусом Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Про це УНІАН повідомили організатори заходу - ВОГО «МИ плюс» за сприяння Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Луцької дитячої художньої школи.

Під час заплановане масове запускання мильних бульбашок, майстер-клас з надування гігантських мильних бульбашок, створення Стежини дитинства тощо. Діти Луцької дитячої художньої школи створять велику картину «Країна дитинства». Крім того, цього дня і в Луцьку триватиме акція «Велика скриня добра», під час якої триватиме збір одягу, взуття та іграшок для дитячого будинку та аукціон речей відомих людей міста та витворів мистецтва.

Під час акції проводитиметься також збір коштів волонтерами ВОГО «МИ плюс», які наступного дня разом із зібраними речами будуть передані у Рожищенський притулок для неповнолітніх.