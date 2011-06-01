Ростов надасть земельну ділянку для Українського дому

Влада російського міста Ростов надасть у престижному районі міста земельну ділянку для будівництва Українського дому.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки у Ростовську область .

«Сьогодні було досягнуто домовленості з губернатором Ростовської області про виділення земельної ділянки для будівництва Українського дому, де буде функціонувати Генеральне консульство України, інформаційний центр, центр допомоги середньому та малому бізнесу, культурний центр бібліотека тощо», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, найближчим часом влада міста має запропонувати варіанти земельних ділянок у центрі міста, після чого почнеться проектування і будівництво.

Він зауважив, що інвестувати в будівництво такого будинку висловили бажання ростовські і донецькі бізнесмени.

В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що у ході робочих зустрічей представники влади Ростовської області висловили велику зацікавленість в участі у Бізнес форумі у Донецьку, який під патронатом президентів двох країн пройде у другій декаді жовтня.

Посол відзначив, що 30% товарообігу Ростовської області припадають на України, а 6% загального товарообігу між Україною та РФ припадають на Південний федеральний округ.

«За рахунок того, що з цього регіону РФ немає поставок енергоресурсів, дуже велике позитивне сальдо у торгівлі у України, а загальна сума товарообігу майже 3,5 млрд. дол. Все це й пояснює величезну зацікавленість бізнес кіл і влади Ростовської області до участі у Донецькому бізнес форумі», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Окрім того, він зауважив, що Ростов буде одним з міст проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 році й планується побудувати два сучасних стадіони.

«Ростов цікавить досвід будівництва «Донбас Арени». Думає знайдеться місце для українських компаній, які братимуть участь у будівництві. Причому мова йде не тільки про стадіони, а про всю інфраструктуру Ростовської області», - сказав він.

В.ЄЛЬЧЕНКО відзначив, що одним з болючих питань є дуже важкий режим перетину спільного кордону і ці питання будуть винесені на розгляд голів МЗС та урядів двох країн.

Як відомо, Ростовська область межу з Донецькою та Луганською областями України.