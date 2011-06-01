Олімпіаду Табачника виграла донька його заступника

Всеукраїнську олімпіаду з російської мови, яку наказав проводити міністр освіти Дмитро Табачник, виграла дочка його заступника Євгена Суліми Валерія.

Про це пише Свідомо.

Крім цього, вона перемогла ще у всеукраїнській олімпіаді з правознавства, виграла міську олімпіаду з англійської мови, взяла друге місце на міській олімпіаді з української мови і літератури і перемогла у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням в номінації "Історія України і державотворення".

"Такими здобутками не може похизуватися жоден інший школяр України - прізвища серед переможців олімпіад не повторюються. Зазвичай більше однієї Всеукраїнської олімпіади не виграє ніхто", - пише видання.

Тепер дівчина отримає гарантовано отримає додаткових 50 балів при вступі до вищого навчального закладу, що є значною "форою" перед рештою вступників.

Щоправда невідомо, чи вступатиме учениця 191-ї київської гімназії в український виш - переможцям олімпіади з російської мови були дані гранти на навчання в Росії, пише видання.

Українська правда