Завтра DrumТиАтр Orchestra та Юрко Іздрик - у Києві

2 червня о19.00 вперше на великій клубній сцені (Sullivan Room вул. Прорізна, 8) музично-літературний проект:концерт, відеоарт і театралізований перформанс DRUMТИАТР ORCHESTRA.

Мультимедійний проект DRUMТИАТР заснований у 2009 році. Згуртований довкола культової персони української літератури та андеграунду Юрка Іздрика, письменника та автора концепту журнального проекту «Четвер: часопис тексту та візії», DRUMТИАТР успішно представив себе на концертах у Львові, Тернополі, Луцьку, інших містах України, та виступив програмних заходах фестивалів "Фортмісія", "Потяг До Яремче", "Порто-Франко" і "Екле-3".

Учасники:

Юрко Іздрик

Григорій Семенчук, письменник

Олег "Джон" Сук ("Мертвий півень", "Горгішеллі")

Андрій Войтюк ("Сонцекльош", "МТ-3")

Візуальну частину проекту втілюють VJ IF_RO та молодий українських художник Євген Самборський.

DrumТиАтр - це симбіоз музики, літератури, театру і відео. SENSE, DRUM, ROAD&ROLL!

Вартість квитків: передпродаж 50 грн, у день концерту - 60 грн.