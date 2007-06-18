Томенко запропонував 100 об’єктів на звання “7 чудес України”

Обласні оргкомітети та громадські організації запропонували на розгляд 100 об’єктів для участі в акції “7 чудес України”.

Про це повідомив голова оргкомітету Загальнонаціональної акції «7 чудес України» Микола ТОМЕНКО cьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він нагадав, що кожній області пропонувалося визначити три об’єкти, але деякі пропонували сім, і всі вони були включені до списку номінантів. Окрім того, члени оргкомітету додали до списку номінантів ще шість об’єктів, які не були включені областями, але є відомими і мають історичну цінність.

М. ТОМЕНКО зазначив, що до 7 липня буде визначено 21 об’єкт, який претендуватиме на номінації 7 чудес України. Об’єкти обиратимуть представники 27 обласних організаційних комітетів, члени загальнонаціонального оргкомітету та близько 100 експертів в галузі туризму, історії та архітектури. Перелік цих об’єктів буде оголошено на свято Івана Купала під час «ЕтноЛіта» в Уманському дендропарку «Софіївка» Черкаської області.

Потім ці номінанти на звання 7 чудес України будуть винесені на експертне й суспільне обговорення, і 21 серпня в Києві буде оголошено 7 чудес України.

Щодо визначення семи чудес України, то, за словами М. ТОМЕНКА, на сьогодні йде пошук “формули залучення людей” - Інтернет-опитування, а також організатори думають над SMS-опитуванням. “Один з варіантів був такий: голос експертів, Інтернет і SMS є рівновеликим, і тоді сума показників цих трьох дає нам можливість вивести 7 із 21”, - сказав М.ТОМЕНКО. Проте на сьогодні ще не прийнято рішення щодо SMS-опитування.

М. ТОМЕНКО зазначив, що панується видати максимально велику кількість CD-дисків, путівників та іншої друкованої продукції різними мовами, в яких будуть представлені, окрім обраних 7 чудес України, також і пам’ятки зі списку з 21 об’єкта. На його переконання, це дасть можливість Україні суттєво збільшити внутрішній туризм і дещо скоригувати туристичні потоки - скажімо, окрім Карпат, Криму та Києва, відкрити для іноземних туристів інші цікаві куточки нашої країни.

М. ТОМЕНКО наголосив, що до цього проекту не були залучені бюджетні кошти та кошти політичних партій. За його словами, проект здійснюється за рахунок “творчих людей, які б хотіли докласти свої зусилля і інтелект в розкрутку одного імені, яке називається Україна”.

У свою чергу генеральний директор телеканалу ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ повідомив, що на каналі ICTV стартує рекламна кампанія "Знайди 7 чудес України".

За його словами, телеканал готовий передати цей відеоролик іншим зацікавленим телеканалам. Окрім того, ICTV підготує сюжети про 21 об’єкт-номінант.