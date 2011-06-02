У Києві з концертом виступить Jamiroquai

14 червня в столичному Палаці спорту виступить британський гурт Jamiroquai. Україну гурт відвідає з презентацією свого останнього альбому Rock Dust Light Star в рамках літнього європейського туру.

Як повідомили організатори концерту, агентство Prеmium Sound, лідер групи Jamiroquai Джейсон Кей, який нещодавно відзначив 40-річчя, неодноразово оголошував про припинення музичної кар`єри, і його нова команда подарують українцям свою нову програму. Крім пісень альбому Rock Dust Light Star, гурт виконає свої найкращі хіти.

Організатори зазначають, що в українську столицю одні з найяскравіших представників британського джаз-фанку і ейсід-джазу 90-х приїдуть через п`ять років після першого візиту.

Восени 2010 року на лейблі Mercury Records гурт випустив свій сьомий за рахунком альбом Rock Dust Light Star, який дебютував на сьомому місці в британському Albums Chart. Платівка записана в домашній студії Джейсона Кея в Бакінгемширі, а також у студіях Hook End Manor в Оксфордширі і Karma Studios в Таїланді. Музика і тексти до всіх пісень були написані учасниками команди, а продюсерами виступили Чарлі Рассел і Бред Спенс.

За 19 років своєї історії Jamiroquai випустили сім студійних альбомів, декілька збірок і концертних альбомів, які розійшлися по світу тиражем в 25 мільйонів копій.

Корреспондент.net

