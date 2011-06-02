2 червня в історії

1851 рік — штат Мен (США) першим запровадив на своїй території "сухий закон".

В 1857 році американець Джеймс Гіббс із Вірджінії запатентував однониткову стьожкову швейну машинку.

У 1891-му на пропозицію ірландця Вільяма Маккрума у футболі запроваджено пенальті.

Пенальті пробивається під час звичайної гри. Схожі удари також пробиваються під час післяматчевих пенальті для визначення команди, що проходить в наступний раунд змагань у випадку, якщо матч закінчується внічию. Хоча процес пробиття цих ударів схожий з пробиттям пенальті, вони офіційно не вважаються пенальті; процес пробиття цих ударів відбувається з гідно інших правил. Пенальті може бути призначено коли гравець команди, що захищається, порушує правила проти суперника у власному штрафному майданчику (у випадку, якщо порушення відбувається за межами штрафного майданчика, призначається прямий штрафний удар). Варто зауважити, що саме місце порушення правил, а не місцезнаходження м`яча, визначає чи буде призначений пенальті чи прямий штрафний удар.

2 червня 1955 року — це день створення найбільшого в світі космодрому Байконур. У 1994 році орендований Росією у Казахстану до 2050 року.

В 1957 році вперше кореспондент західного телеканалу CBS Деніел Шорр узяв інтерв`ю в радянського лідера Микити Хрущова.

Народидися:

1904 року — Джонні (Петер) Вайсмюллер, американський плавець румунського походження, п`ятиразовий олімпійський чемпіон, автор 67 світових рекордів.

Він першим проплив 100 м швидше ніж за хвилину, а додаткову світову славу здобув ще й як актор - завдяки зйомкам у 12 фільмах про пригоди Тарзана.

В 1919-му народився Юрій Тимошенко, український артист естради й кіно, майстер розмовного жанру - творче псевдо Тарапунька, учасник дуету зі Штепселем-Березіним.

1940 року народився Константин II, останній король Греції.

Після приходу до влади у Греції в 1967 році хунти "чорних полковників" залишив країну.

У 1973 році військовий режим скасував монархію і проголосив Грецію республікою, а король змирився зі втратою трону лише після двох референдумів.

1942 рік — Едуард Малофєєв, білоруський і радянський футболіст і тренер.

Лідер нападу мінського "Динамо" в 1960-х роках, у 1971 році став найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР (загалом забив 100 голів у 254 матчах). У 1980-х роках виявив себе й на тренерському терені — його "Динамо" у 1982 р. стало чемпіоном СРСР; очолював також збірну СРСР.

ТСН