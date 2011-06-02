Тім Бартон принципово не знімає кіно у 3D

Режисер Тім Бартон і Джонні Депп почали роботу над новим спільним проектом "Похмурі тіні" (Dark Shadows) за мотивами містичного серіалу 1960-х. За твердженням режисера, він принципово не буде знімати картину в 3D.

"У мене немає ніяких планів щодо 3D для "Похмурих тіней". Мені подобалося знімати в трьох вимірах "Алісу"... але, здається, у людей має бути вибір і не варто просто нав`язувати їм нову технологію", - заявив Бартон.

Крім бартоновского "живого талісмана" Деппа у фільмі зіграють Єва Грін, Мішель Пфайффер, Хелена Бонем-Картер і Хлоє Моретц.

Серіал "Похмурі тіні" знімався в США з 1966 по 1971 рік і налічує 1250 серій. Проект поєднав елементи готики, наукової фантастики і містичного трилера, а також змішував кітчеву мелодраму з більш серйозними сюжетами.

Джонні Депп був шанувальником серіалу з раннього дитинства і мріяв коли-небудь зіграти вампіра Барнабаса Коллінза, роль якого йому і запропонував Бартон.

ТСН