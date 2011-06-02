Любомир Гузар презентував свою аудіокнигу «Суспільство і влада»

Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР презентував свою нову аудіокнигу «Суспільство і влада».

Презентація відбулася сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН.

Це перша частина трилогії під загальною назвою «Суспільство». Аудіокнижка побудована у формі інтерв’ю, видана на двох CD-дисках. Початковий тираж – 5 тисяч примірників. Розмову з Л.ГУЗАРОМ веде народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ. Автором передмови до книги став президент Української асоціації релігійної свободи Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ.

За словами Л.ГУЗАРА, він обрав тему про владу, тому що це «дуже важливий елемент у житті суспільства».

«Владу треба максимально позитивно використовувати. Я не кажу, що влада – щось погане. Навпаки – це щось дуже добре. У книзі я кажу про те, що політика і влада – одне з найбільш шанобливих занять, бо людина, виконуючи владу, може виконувати дуже багато добра. І повинна робити добро, розуміючи, що влада – це чи не найвища і не найкраща форма служіння. З другого боку – при виконані влади є також небезпеки – можна зловживати нею», – пояснив колишній глава УГКЦ.

За його припущенням, бути при владі важко, тому що «треба вміти дати собі раду в дуже складних обставинах життя». «Від влади вимагається великої мудрості, аби часом у дуже складних обставинах зберегти те, що є основне для людини. Часто влада, не намагаючись заглибитися в ситуацію, не намагаючись її пізнати всесторонньо, дуже часто прогрішається. Тобто не тільки треба бути розумним і добрим, а й мудрим», – зауважив Л.ГУЗАР.

Він висловив задоволення, що зробив «невеличкий вклад у дискусію на цю дуже важливу тематику».

Л.ОРОБЕЦЬ, яка теж була присутня на презентації, сказала, що ще до жодного спілкування у житті так не готувалася.

«Ми ще за півтора місяці думали, які питання наважимося поставити. Питання були також від блогерів і користувачів соціальних мереж. Книжка відповідає своїй назві, бо суспільство ставить питання про владу і подекуди отримує не очікувано гострі відповіді», – зазначила депутат.

За її словами, наприклад, на запитання, чи можуть політики бути гіршими від свого народу, Л.ГУЗАР відповів, що можуть, і є цьому приклади.

Як сказала Л.ОРОБЕЦЬ, ключовим акцентом книги є те, що влада, у розумінні Блаженнішого, – це служіння. «Нагадую, що слово «міністр» походить від англійського слова «ministry», що в перекладі означає «служіння». У нас часто про це забувають. Як інакше, як не відповідальністю перед Богом змусити політика служити своєму народові. З іншого боку – дивно очікувати від політика служіння Богові, якщо змалку його вчили, що «бога нет». І від нього не можна відкупитися навіть хорошими зв’язками у Адміністрації Президента», – резюмувала Л.ОРОБЕЦЬ.

В.ЄЛЕНСЬКИЙ сказав: «Блаженніший говорить про владу, яку треба контролювати, яку треба бачити наскрізно і на яку потрібно постійно тиснути. Це також книга про людину і її відповідальність за свій вибір, бо вона не вправі нікому передовірити цей вибір».

Аудіокнигу «Суспільство і влада» можна буде придбати у храмах УГКЦ по всій Україні. Також книгу можна замовити, скориставшись послугами Інтернет-крамниці nashformat.ua («Наш формат»). Магазин «Нашого формату» є у Львові, Івано-Франківську та Києві. На сайті nashformat.ua можна оформити замовлення на усі аудіокниги Л.ГУЗАРА, а також дізнатися адреси і телефони крамниць «Наш формат».