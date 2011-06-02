У Черкасах майстри працюють над створенням образів героїв "Котигорошка" з дерева

У Черкасах розпочався третій фестиваль дерев’яних скульптур «Древляндія».

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, цього року майстри з Черкас, Києва, Львова, Канева та Моринців працюють над створенням образів героїв казки «Котигорошко». Вже 5 червня Дитячий парк Черкас прикрасять дерев’яні фігури Котигорошка, Крутивуса, Вернидуба, Вернигори, Змія, Діда «Ох», Батька й матері.

Після завершення фестивалю журі визначить найкращу скульптуру. За перше місце митець отримає 7 тис. грн., за друге – 5, за третє – 3.

Довідка УНІАН. Фестиваль дерев’яної скульптури «Древляндія» проходить у Черкасах уже третій рік поспіль. Темами попередніх «Древляндій» були казки «Золотий ключик» та «Мауглі». Виготовлені під час минулих фестивалів дерев’яні скульптури нині прикрашають парки міста, а фігури героїв «Мауглі» розмістили у міському зоопарку.