Відкрився "Музей шкідливих звичок"

У Миколаєві відкрилася фотовиставка «Музей шкідливих звичок». На фотографіях зображено життя наркоманів, алкоголіків, курців.

«Це шокові фотографії, це наше життя, життя нинішнє, і не дай Боже, майбутнє, - сказав кореспонденту УНІАН організатор виставки, керівник громадського руху «Батьки проти наркотиків» Юрій ЮРІН. - Ми наполегливо відвертаємося від того, що непривабливо, боляче, страшно. Назвати зло можна по-різному, кому як зручно – алкоголь, сигарети, наркотики. Так, в обличчя правді дивитися страшно. Але наші діти, наші онуки в небезпеці».

За словами Ю.ЮРІНА, в Миколаєві неофіційно налічується близько 40 тисяч наркоманів.

Фотографії впродовж двох років робив і збирав сам Ю.ЮРІН, а також їх надсилали поштою всі бажаючі й члени руху «Батьки проти наркотиків».

Ю.ЮРІН фотовиставку назвав музеєм, оскільки має намір зробити її постійно діючою. Крім фотографій, демонструватимуться також і експонати, що мають відношення до шкідливих звичок людини, наприклад, пігулки, що мають наркотичну дію.

Впродовж навчального року будуть організовані екскурсії для школярів, вести їх будуть наркомани з багаторічним стажем, які успішно долають свою тягу до наркотиків.

У місці розміщення експозиції діятиме цілодобовий центр допомоги батькам, чиї діти вживають наркотики чи алкоголь.