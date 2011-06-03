3 червня в історії

1785 рік — у Лондоні випробувано перший парашут, винайдений Франсуа Бланшаром.

Першою парашутисткою стала кицька, яку скинули з повітряної кулі на 300-метровій висоті. Тварина благополучно приземлилася.

В 1895 році у Франції пройшли перші у світі автомобільні гонки.

Швидше за всіх шлях із Парижа в Бордо і назад подолав Еміль Левассо. Середня швидкість машини переможця становила 24 км/год.

1971 рік — у Сіднеї місіс Джеральдіна Бродрик народила дев`ятьох дітей.

5 хлопчиків і 4 дівчинки. На жаль, двоє хлопчиків з`явилися на світ мертвонародженими, інші ж близнюки прожили не більше шести днів. То був перший офіційно зареєстрований випадок народження дев`ятьох близнюків.

1983 року на ринок в США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, довжина складала 33 см.

В цей же день американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

Цього дня народилися:

В 1915-му — Дон Бадж, американський тенісист.

Перший спортсмен, що виграв у 1938 року. "Великий шолом" (став переможцем чемпіонатів Франції, США, Австралії та Уімблдонского турніру протягом одного року).

1923 рік — Михайло Пуговкін, радянський кіноактор ("12 стільців", "Іван Васильович змінює професію", "Спортлото-82", "Весілля в Малинівці"). Загалом зіграв більше ста ролей. Помер 25 липня 2008 року, на 85 році життя.

В 1957 році народився Рінат Дасаєв, радянський футбольний воротар татарського походження.

Дворазовий чемпіон СРСР із московським "Спартаком" (1979, 1987 років), бронзовий призер Олімпіади-1980 у складі збірної СРСР, віце-чемпіон Європи-1988, кращий воротар світу 1988 року.

1976 року — Дана Борисова, російська телеведуча й модель.

Дана Борисова першою з російських телеведучих приймає пропозицію журналу "Плейбой" взяти участь у зйомках. Зйомка ведучої провідної військової програми для цього журналу стала приводом для службового розслідування, яке проводило Міністерство Оборони за вказівкою тодішнього Міністра оборони Ігоря Родіонова У 2002-му Дана Борисова визнана найпопулярнішою дівчиною російського Інтернету.

У 1986-му — Мері-Кейт Олсен та Ешлі Олсен, американські акторки, сестри-близнючки.

ТСН