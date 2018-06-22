У кінопрокаті – сіквел “Похмілля”, пріквел “Люди-Х” та жіноче кіно

Новий кінотиждень порадує шанувальників марвелловской епопеї «Люди Х» і прихильників «Похмілля у Вегасі», і продемонструє пріквел «Люди Х: Перший клас» і сіквел «Похмілля: З Вегаса в Бангкок». А про гарний настрій жінок подбає фестиваль «Жіночий стиль».

«Люди Х: Перший клас» – пригодницький екшн від Меттью Вона, режисера казки «Зоряний пил». До речі, згадуючи «Зоряний пил» з Чарлі Коксом, Клер Дейнс, Робертом де Ніро та Мішель Пфайфер, складно не відзначити любов Вона до всякого роду візуальних ефектів. Так що, мабуть, вже кращого режисера для «Людей Х» хоча б з точки зору спецефектів не підібрати.

Пріквел легендарної історії розповість про дружбу професора Ксавьє і Магніто, які надалі стають злими ворогами. Процес заснування школи Ксавьє для дітей-мутантів, честолюбні плани Магніто і таємниці еволюції – «Люди Х» порадують глядачів усіма можливими сценаристськими і режисерськими хитрощами.

«Похмілля: з Вегаса в Бангкок» – продовження антиалкогольної комедії номінанта на Оскар Тодда Філліпса. «Похмілля» стабільне – перед нами все ті ж герої, той же сюжет, щоправда, пейзажі за вікном вже інші – тепер «згадати все» друзям уже доведеться не в рідному американському Вегасі, а в тайському Бангкоку.

Головні ролі у фільмі виконали Бредлі Купер, Зак Галіфіанакіс, Джастін Барта, Ед Хелмс, Кен Жонг та інші. Щоб потрапити на екрани, фільм пройшов нелегкий шлях – татуювальник Майка Тайсона намагався домогтися судової заборони на вихід комедії на екрани, але тим не менш його позов було відхилено. Менш, ніж за тиждень свого прокату «Похмілля» зібрало 200 млн. доларів, майже наблизившись по бокс-офісах до високобюджетних екшнів.

Крім того, 2 червня в шести українських містах уже втретє стартує кінопроект «КІНО: Жіночий стиль» – збірка останніх кінохітів з «жіночим почерком». Ідея проекту полягає не тільки в «жіночності» кіно, а й в тому, що в трьох з п`яти програмних фільмів режисурою займалися жінки – француженки Жанна Лабрюн і Катрін Карсіні та аргентинка Наталія Смірнофф. Фестиваль створений для жінок, про жінок і заради жінок.

У програмі «Жіночого стилю» 5 фільмів, серед яких романтична комедія-мюзикл від володаря Золотої пальмової гілки Матьє Амальріка «Турне», що розповідає про продюсера бурлескних шоу. Також увазі глядачок остання робота француженки Жанни Лабрюн «Особливі стосунки», головну роль в якій виконала Ізабелль Юппер. Раніше фільм був представлений самим режисером у рамках Французької весни в Києві. Також, у програмі номінована на премію «Сезар» драма «Відпусти», номінована на Золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю драма «Пазл» і драма «Жінка і чоловіки», що відкривала тридцять другий Московський міжнародний кінофестиваль.

Проект «КІНО: Жіночий стиль» пройде у столичних кінотеатрах «Київ» і «Жовтень», а також в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Донецьку.

Катерина Зінов’єва