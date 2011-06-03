Ющенко каже, що не дозволяв будувати на фундаменті Десятинки

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення у нібито наданні ним у 2005 році дозволів на будівельні роботи на місці Десятинної церкви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Відмежовуюся від спекуляцій навколо начебто моїх дозволів на будівельні роботи на місці Десятинної церкви у 2005 році. Тоді я хотів би тільки мріяти про упорядкування цього місця і встановлення символічних знаків нашої шани і віри», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Але він вважає неприпустимим, коли добрі наміри багатьох людей сьогодні «цинічно і брутально використовуються ділками, які пов’язують себе з Московським патріархатом». «Ці люди не мають нічого спільного з вірою. Їхня поведінка є негідною, а, по суті, богохульною. Це - свідомі розкольники нашого народу», - наголошує екс-Президет.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що поділяє глибоку стурбованість громадськості стосовно ситуації, яка сьогодні складається довкола української святині – фундаментів Десятинної церкви та всього прилеглого простору.

«Те, що відбувається на місці наших святощів, має лише одну назву – варварство. Непрозорість дій влади, незаконне звезення будівельної техніки, наміри незрозумілого будівництва – зухвалі і мають бути негайно припинені. Приєднуюся до заяв стурбованості, які висловили патріарх Любомир ГУЗАР, представники українських церков, діячі культури. Прошу громадських протестувальників прийняти моє слово підтримки», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, 27 травня деякі ЗМІ написали, що у лютому 2005 року В.ЮЩЕНКО направив тодішньому голові КДМА Олександру ОМЕЛЬЧЕНКО розпорядження щодо підтримки проекту будівництва дзвіниці коло фундаменту Десятинної церкви.