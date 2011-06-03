Співачка Пінк народила дочку

Американська поп-співачка Пінк у п`ятницю, 3 червня, народила дочку, про це сама співачка повідомила в своєму twitter.

Як заявляє сама Пінк, дівчинка народилася здоровою, щасливою і красивою.

Співачка і її чоловік мотогонщик Кері Харт вирішили назвати дочку Віллоу Сейдж. У даний час Пінк з дочкою перебувають в одній з приватних клінік Лос-Анджелеса.

За даними американських видань, Пінк звернулася в лікарню вдень 2 травня. Близькі до співачки джерела повідомили, що вона вирішила вирушити на обстеження, оскільки, за розрахунками лікарів, пологи повинні були відбутися на самому початку червня.

Про вагітність Пінк стало відомо восени 2010 року; в листопаді вона підтвердила інформацію про те, що чекає дитину. Для неї та її чоловіка Віллоу Сейдж стала першою дитиною.

Lenta.ru

