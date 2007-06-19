”Міст Ватерлоо” Клода Моне продано за 35 мільйонів доларів

На лондонському аукціоні Christie`s, що відбувся 18 червня 2007 року, полотно Клода Моне "Міст Ватерлоо в похмуру погоду" продано за 35 мільйонів доларів (17,9 мільйонів фунтів стерлінгів). Експерти оцінювали картину удвічі дешевше: її естимейт складав від шести до восьми мільйонів фунтів, зазначає Bloomberg.

"Міст Ватерлоо" колись належав відомому кінорежисерові Олександру Корде. У 1990 році полотно перейшло до японського колекціонера, який купив його на Sotheby`s за 3,4 мільйони. Він і виставив його на Christie`s через 17 років. Агентство нагадало, що кращий результат для живопису Моне на аукціонах - 19,8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Загальний підсумок торгів живописом імпресіоністів на Christie`s склав 240 мільйонів доларів, що виявилося вищим за очікування. Проте непроданими залишилися 18 відсотків лотів (їх було всього 72), зокрема "Арка з троянд у Жіверні" Моне.

За рік живопис імпресіоністів подорожчав на 39 відсотків, а роботи післявоєнних художників - на 50.

За матеріалами Lenta.ru