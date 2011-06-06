Янукович подякував усім Шевченківським лауреатам

Національна премія України імені Тараса Шевченка за півстоліття свого існування стала символом мистецької досконалості та громадянської честі.

На цьому наголосив у своєму привітанні учасникам і організаторам урочистостей з нагоди 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Сердечно вітаю вас із визначною подією – 50-річчям від дня заснування найвищої літературно-мистецької відзнаки – Національної премії України імені Тараса Шевченка», - зазначив Президент України.

Він підкреслив: «Ця авторитетна державна премія впродовж півстоліття свого існування стала символом мистецької досконалості, громадянської честі, творчої новизни, важливим чинником культурного, інтелектуального розвитку суспільства».

«У переддень славної річниці незалежності висловлюю слова щирої вдячності усім Шевченківським лауреатам, усім нашим достойникам, які своєю новаторською працею підносять Україну до духовних людських вершин, до усвідомлення моральної відповідальності нашої еліти за долю держави», - наголосив глав держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що «нам ще багато належить зробити для дальшого утвердження престижності цієї нагороди, авторитетності національного художньо-мистецького слова». Він висловив переконання, що «незабаром з`являться нові яскраві імена, визначні здобутки, які стануть вагомим внеском як в українську, так і загалом у світову культуру, слугуватимуть виявом сучасних духовних потреб народу».

В.ЯНУКОВИЧ побажав всім міцного здоров`я, добра, благополуччя та віри в свої сили.