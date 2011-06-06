Померла відома радянська телеведуча Юлія Белянчикова

Відома радянська телеведуча, заслужений лікар Юлія Белянчикова померла 5 червня після тяжкої і тривалої хвороби, не доживши місяць до 71-річчя. Юлія Василівна померла в одній з московських клінік, куди була доставлена на початку травня з переломом шийки стегна, днями перенесла складну операцію.

З 1969 по 1992 рік Белянчикова беззмінно вела вранці по суботах одну з найпопулярніших на радянському телебаченні передач: "Здоров`я".

Після телепередачі "Здоров`я" Белянчикова вела інші медичні програми - "Місто. Здоров`я", "Здоровий ранок", "Медичний огляд", кілька років очолювала журнал "Здоров`я".