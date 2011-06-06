6 червня в історії

6 червня — День журналіста.

1882 рік — американець Генрі Сілі запатентовує електричну праску.

В 1933 році у місті Кемден (штат Нью-Джерсі) відкрився перший кінотеатр, у якому автолюбителі могли дивитися кіно, не виходячи з автомобіля.

Коштувало це 25 центів з людини плюс 25 центів з автомобіля, але в сумі не перевищувало одного долара. Розмір екрана був 12х15 м.

1957 року у Москві відкрився магазин "Дитячий світ". У наступні роки магазини під такими назвами з`явилися у всіх великих містах СРСР.

В 1992-му Спілки журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ має регіональні організації в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим. Нині Спілка нараховує понад 17 000 членів та ставить перед собою мету сприяти розвиткові журналістики в Україні та захищати соціальні, економічні, творчі інтереси журналістів. У квітні 1997року IХ з`їзд Спілки журналістів України на альтернативній основі обрав головою СЖУ Лубченка Ігора Федоровича, який у квітні 2002-го на Х з`їзді НСЖУ знову переобраний на цю посаду.

Планується, що в цей день у 2012 році відбудеться проходження Венери по диску Сонця — одне з рідкісних астрономічних явищ.

6 червня народилися:

В 1799 році — Олександр Пушкін, видатний російський поет і прозаїк.

його тексти розглядаються як найпрестижніший зразок російської літератури, подібно текстам Данте в Італії чи Ґете у Німеччині. Пушкіна ще за життя називали генієм, і з другої половини 1820-х років він став вважатися "першим російським поетом" (не тільки сучасності, але й усіх часів),

1872 року народилася Олександра Федорівна (Аліса Гессен-Дармштадтська), російська імператриця, дружина останнього імператора, Миколи II.

1895 рік — Микола Щорс (Шор), український червоний командир, комдив часів громадянської війни в Україні.

У вересні 1918-го сформував з окремих партизанських загонів 1-й Український радянський полк ім. Богуна, командував ним у боях із німецькими окупантами та гетьманцями; з листопада - 2-ю бригадою 1-ї Української радянської дивізії, яка відбила у Директорії Чернігів, Київ і Фастів. 5 лютого 1919 року призначений комендантом Києва і нагороджений тимчасовим робітничо-селянським урядом України почесною зброєю. До серпня цього ж року, Щорс командував 1-ю Українською радянською дивізією. Загинув, перебуваючи в передових колах Богунського полку. Похований у Самарі (РФ). Щорс зведений у ранг канонічних героїв громадянської війни після виходу на екрани в 1939 році кінофільму "Щорс".

В 1949-му народився Віталій Старухін, український футболіст, нападник донецького "Шахтаря".

У 1979 році був визнаний найкращим гравцем року в СРСР. У 2006-му визнаний найкращим футболістом "Шахтаря" усіх часів.

1965 року народився Богдан Данилишин, український економіст і політик, (БЮТ) міністр економіки України у 2007-2010 роках.

ТСН