У Сочі відкрився 22-й "Кінотавр"

У Сочі у неділю, 5 червня відкрився найбільший російський кінофорум - фестиваль "Кінотавр".

У цьому році організатори фестивалю обіцяють глядачам чимало сюрпризів. Половина всіх робіт з основної програми - режисерські дебюти. Крім того, у фестивалі вперше беруть участь картини, зняті за кордоном.

Перший приз "Кінотавра" - за честь і гідність, вже отримав відомий артист і режисер Андрій Смирнов.

Відкривав фестиваль фільм "Два дні" його дочки Авдотьї Смирнової.

Представники журі відзначають, що 22-й "Кінотавр" представляє найрізноманітніші за жанром і стилем картини. За головний приз фестивалю поборються "Портрет у сутінках" Ангеліни Никонової, "Вправи в прекрасному" Віктора Шамірова з Гошею Куценко в головній ролі, фільм "Бабло" Костянтина Буслова, "Бедуїн" Ігоря Волошина та інші.

Багато глядачів чекають на показ картини "Вогні притону" Олександра Гордона, а також фільму "Олена" Александа Звягінцева, який закриє фестиваль.

Робота кінофестивалю триватиме до 11 червня.

Нагадаємо, минулого 2010 року Головний приз кінознавців і кінокритиків на кінофестивалі "Кінотавр" вперше було присуджено українському фільму, ігровому дебюту російського документаліста Сергія Лозниці "Щастя моє".

ТСН