Назвали дату виходу нового альбому Red Hot Chili Peppers

Назвали дату виходу нового альбому американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers.

Десятий за рахунком альбом I`m With You вийде 30 серпня 2011 після п`ятирічної перерви в студійній діяльності Red Hot Chili Peppers, який став для гурту рекордним за тривалістю.

До альбому увійшли 12 треків. Перший сингл, пісня The Adventures of Raindance Maggie, буде випущена 18 липня 2011 року. Продюсером альбому, як і більшості попередніх записів RHCP, став Рік Рубін.

У роботі над альбомом не брав участі гітарист Джон Фрусчанте, що залишив RHCP в кінці 2009 року. Своє рішення Фрусчанте пояснив зміненими музичними орієнтирами і бажанням концентруватися на сольній роботі. Його місце в гурті посів Джош Клінхоффер.

Попередній альбом Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium, вийшов у травні 2006 року. Платівка очолила хіт-паради США, Великої Британії та ще 16 пішов у тривалу творчу відпустку.

Red Hot Chili Peppers були створені в 1983 році в Лос-Анджелесі вокалістом Ентоні Кидісом і басистом Майклом Балзарі, більш відомим під псевдонімом Flea. Також до першого складу RHCP входили барабанщик Джек Айронс і гітарист Хіллель Словак, який помер від передозування наркотиків у 1988 році.

Світову популярність колективу приніс альбом 1991 Blood Sugar Sex Magik, після виходу якого Фрусчанте вперше залишив гурт. Згодом він повернувся в RHCP і взяв участь у записі одного з найуспішніших альбомів колективу Californication.

Lenta.ru

