7 червня в історії

У 1520 році у Кале зустрілися король Англії Генріх VIII і король Франції Франциск I, які влаштували тритижневий бенкет із десятьма тисячами придворних. Цей бенкет на 10 років спустошив французьку скарбницю.

1732 рік — у Санкт-Петербурзі закладено перший Зимовий палац.

Палац був двоповерховий на підвалинах, з мезоніном і повернутий головним фасадом до річки Нева. З двох боків до нього прибудували службові флігелі.У внутрішній двір вели невеличкі брами з фронтонами, яки прикрашали моделі вітрильників ( кораблі були давньою пристрастю царя ).Цей палац проіснував недовго і його перебудували.

1775 року американські Сполучені Колонії змінили назву на Сполучені Штати.

США володіють найбільшою в світі економікою (,2 трлн), могутніми збройними силами, зокрема найбільшим військово-морським флотом, Також, мають в своєму розпорядженні перший по сукупній потужності ядерний потенціал на Землі

В 1919-му в Нью-Йорку вперше провели письмові тести для одержання прав водія.

1990 рік — після смерті Пимена, патріархом Московським і всієї Русі обраний Алексій II (Олексій Рідігер).

1998 року в Ешфорді (Англія) дав концерт найбільший у світі оркестр — з 2 212 музикантів.

7 червня народилися:

1952 рік — Дарія (Агрипина) Донцова, російська письменниця, авторка детективів.

В кінці 1998 року Донцовій був поставлений діагноз "рак грудей 4-го ступеня". Агрипина перенесла чотири складні операції, проте поліпшення не наставало. Саме в лікарні вона написала свій перший твір у жанрі іронічного детективу - "Круті наследнічкі", яке виросло в подальшому в серію "Любителька приватного розшуку Даша Васильєва". З лікарні вона вийшла, написавши вже 5 романів. У 1999 році прийшла до видавництва "Ексмо". Через три місяці взяла псевдонім Дар`я Донцова. В даний час написано 100 романів, сценарії до телесеріалів, радіовистави. Загальний тираж книг склав більше 100 млн екземплярів.

В 1964-му народився Тарас Стецьків, український політик, народний депутат І-IV та VI скликань (зараз – від "Народної самооборони").

1968 року — В`ячеслав Кириленко, український політик, народний депутат III-VI скликань.

У 1981 році народилася Анна Курнікова, російська тенісистка, фотомодель.

Тенісна кар`єра в як професіонала Курникової була закінчена в 2005, через серйозні проблеми зі спиною. За свою професійну кар`єру вона не вигравала жодного головного турніру в одиночному розряді, але стала однієї з найвідоміших тенісних гравців у світі. Анна з 17 років почала з`являтися на обкладинках глянцевих журналів. Курникова попадає в список 50-ти найкрасивіших людей журналу People в 1998, 2000, 2002, 2003 роках.. Вона стає рекламним агентом багатьох знаменитих фірм: Adidas, Berlei, Yonex, Omega, інтернет-порталу Lycos й інших. Її рекламні контракти в багато разів перевищують призові від турнірів.

7 червня 1986-го народилася Наталія Іонова, російська поп-співачка, відома як Глюк’oza.

ТСН