Доктор Хаус заспівав блюз

На дебютній платівці Х`ю Лорі виконав основні вокальні партії, а також заграв на фортепіано та гітарі. У записі півтора десятка класичних блюзових пісень йому допомагали Том Джонс, Ірма Томас, Доктор Джон, гітарист Кевін Брейт і саксофоніст Вінсент Генрі.

"Коли в дитинстві вперше почув блюз, не знав, плакати мені чи сміятися, - згадує Лорі. - Іноді блюз робив мене щасливим, а іноді - надзвичайно сумним. Настільки сумним, що я навіть не знав, як прогнати цю тугу".

Проявити музичність 50-річний Х`ю Лорі встиг і під час своєї кінокар`єри: вигадані ним композиції для Шоу Фрая та Лорі стали хітами, його герой Вустер в серіалі "Дживс і Вустер" часто співає, акомпануючи собі на піаніно або гітарі.

"Let Them Talk" дебютував на другому місці британського чарту, очолив австрійський хіт-парад і досяг першої десятки в Німеччині, Франції та Швейцарії. Запис альбому проходив у студії в Новому Орлеані.

"У моїй уяві це місто буквально випромінює музику, романтику, радість і відчай, - розповідає актор, який, як і його колеги Райан Гослінг і Скарлетт Йоханссон, тимчасово перекваліфікувався в музиканти. - Ритми Нового Орлеана увійшли в мою сором`язливу англійську душу, і тільки тепер я зрозумів, наскільки сильно люблю цю музику".

Презентував нові пісні Х`ю Лорі також в Новому Орлеані, а потім встиг виступити в Лондоні і ще кількох британських містах, в тому числі і на джаз-фестивалях. Музика Доктора Хауса захоплено сприймається як критиками, так і слухачами.

ТСН