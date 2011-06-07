Роббі Вільямс не хоче дітей, бо вони зіпсують йому життя

37-річний британський співак Роббі Вільямс, головна зірка бойзбенду Take That, з`явився на яскравій фотосесії. У липневому номері Роббі поміркував про дітей і шлюб і зізнався, що був би не проти випустити ще кілька хітів і зі спокійною душею піти на спокій.

"Все було просто, - розповідає про своє весілля Роббі. - Всього близько 40 запрошених, компанія хороших друзів. Просто люди, які близькі нам з Аїдою. Ніяких друзів нареченого і подружок нареченої, ніяких репетицій і походів до її батька по благословення. Їй просто потрібно було вдягнути сукню принцеси і виглядати приголомшливо. А мені потрібно було сказати, що я буду про неї піклуватися".

А про дітей він каже так:

"У мене чимало вільного часу, я люблю грати в Football Manager, лазити по Інтернету в пошуках конспірологічних теорій, зависати з друзями, валятися на сонці. Це чудове життя, коли можеш вставати у скільки завгодно, лягати, коли захочеш. А дитина все це зіпсувала би".

ТСН