В Україні вперше виступить легендарний Cirque du Soleil

У листопаді 2011 року вперше в Україні виступить легендарна трупа Cirque du Soleil (Цирк сонця), один з найвидатніших представників сучасного жанру циркового мистецтва.

Про це повідомили в одному з агентств, яке виступило організатором шоу.

Інші деталі майбутнього шоу уточнюються.

Cirque du Soleil був заснований в 1984 році Гі Лаліберте і Даніелем Готьє і базується в канадському Монреалі. Компанія налічує понад 4 тисячі осіб, які працюють в різних трупах, що дозволяє одночасно виступати в декількох куточках світу одночасно.

Cirque du Soleil створив новий жанр, в якому поєднуються театр, хореографія, акробатика. У виставах цирку ніколи не були задіяні тварини.

Cirque du Soleil відрізняється здатністю чуйно реагувати на події в світі - так, в наступному році він представить шоу, присвячене життю і творчості Майкла Джексона. Крім того, творець цирку Гі Лаліберте намагається залучити нові ринки, чи то 3D-кінематограф чи країни, де трупа може отримати визнання глядачів.

Нагадаємо, що 22 листопада 2010 меценат і засновник Cirque du Soleil Гі Лаліберте був удостоєний зірки на Алеї слави в Голівуді.



Корреспондент.net

