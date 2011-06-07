Видавництво «Грані-Т» спростувало інформацію про своє закриття

На сайті відомого українського видавництва “Грані-Т” з`явилась офіційна заява, яка спростовує “плітки” про закриття “Граней”.

"Ми дуже любимо наших авторів, читачів, партнерів і те широке коло людей, які стали нашими друзями, тому вважаємо за потрібне спростувати ці плітки і повідомляємо, що видавництво «Грані-Т» аж ніяк НЕ ПРИПИНЯЄ свою роботу, а просто йде на літні канікули. На цей час у штаті залишиться мінімальна кількість працівників, потрібних для роботи на літо (керуватимуть роботою Олена Мовчан, Іван Андрусяк)".

Інформація про закриття видавництва з`явилася сьогодні на сайті “Дело” в замітці письменника і журналіста Артема Захарченка: “За словами співробітника в, 6 червня представники керівника підприємства Володимира Пузікова ввійшли до редакції, попросили вимкнути комп`ютери, після чого повідомили, що видавництво припиняє своє існування”.

У телефонній розмові головна редакторка “Граней-Т” Олена Мовчан підтвердила офіційну позицію, викладену на сайті видавництва. Думки деяких інших співробітникі в видавництва, переважно в соціальних мережах інтернету, з цього приводу розділились — одні твердять, що видавництво закрилось, інші, що ні.

Тим часом, керівництво “Граней” наголошує, що, незважаючи на відпустку, видавництво продовжує роботу над заявленими раніше проектами, запрошує на анонсовані презентації та готує на осінь “багато цікавезного”.