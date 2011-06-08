У Києві завершили монтаж годинника із зворотнім відліком

У Києві, поряд із будівлею міської державної адміністрації, завершили монтаж годинника, який вестиме зворотній відлік часу до початку фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє сайт Інформаційного центру Україна2012, таймер урочисто запустять на рік до початку чемпіонату 8 червня.

Столичний годинник є тринадцятитонною конструкцією із монолітним фундаментом. Монітор встановлено на майже триметрову опору.

Циферблат прямокутної форми (розміром 8 на 2 метрів) показуватиме, скільки днів, годин та хвилин лишилося до турніру.