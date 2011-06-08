У Києві невідомі пробували захопити храм УПЦ КП

Сьогодні у Києві група невідомих вчинила спробу захопити Свято-Миколаївський храм - меморіал пам’яті жертв Чорнобиля на вул. Нагірній, що належить Українській православній церкві Київського патріархату.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Згідно з оприлюдненою на сайті інформацією, близько 7.30 до храму підійшла група невідомих, озброєних металевими предметами. Вони здійснили спробу зламати двері і вдертися у храм, проте охорона не дозволила їм цього зробити. Охорона також викликала міліцію, після чого нападники втекли.

В УПЦ КП також повідомили, що на даний момент підготовлено проект рішення Київради про передачу храму громаді УПЦ Московського патріархату. У цьому зв`язку у Київському патріархаті зазначили, що понад 15 років будівництвом цієї церкви опікувалася громада Київського патріархату, а 4 червня храм був освячений Патріархом ФІЛАРЕТОМ.