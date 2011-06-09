83-річний режисер Ельдар Рязанов переніс дві операції на серці і почуває себе нормально.

"Почуває він (Рязанов) зараз себе нормально. Поки що він перебуває в лікарні на обстеженні, найближчим часом буде виписаний", - повідомила дружина режисера Емма Валеріанівна.

За її словами, першу операцію зробили тиждень тому, другу - у середу, 8 червня.

Нагадаємо, що в 2008 році Рязанов переніс складну операцію. Потім він був ще кілька разів прооперований: у лютому цього року режисер переніс планову операцію в Тель-Авіві, а в грудні минулого року був прооперований в Москві.

Ельдар Рязанов народився в 1927 році в Самарі. Він - автор таких фільмів, як Карнавальна ніч, Гусарська балада, Бережись автомобіля, Службовий роман, Іронія долі, або з легким паром, Жорстокий романс, Вокзал для двох, Гараж і багатьох інших, які розійшлися на цитати і анекдоти.

Корреспондент