Київський автовокзал Видубичі готують під знос

У ніч з вівторка на середу, 8 червня, в Києві перекрили в`їзд на автовокзал на Видубичах. Вночі в`їзд перекрили бетонними плитами, залишивши вузький прохід для пішоходів у кілька метрів шириною.

Як пише газета Сегодня, це пов`язано з будівництвом естакади через міст Кирпи, яка повинна зачепити територію автовокзалу.

Тепер же в будівлю вокзалу зайти не можна, вхід зупиняє співробітниця і каже, що тепер вони не працюють. А саму будівлю готують під знесення.

Так, автовокзалу на цьому місці вже не буде. За словами будівельників, він заважає будувати залізничний з`їзд з мосту Кирпи у південному напрямку, який проходить прямо над площею автовокзалу.

Під колишнім автовокзалом пройде тунель - автомобільний та залізничний, який вийде на поверхню в нового автовокзалу, який планують перенести на 300 метрів. Цей проект розглядали ще в 2006 році, але архітектори вирішили, що такий великий автовокзал Києву не потрібен, проект рекомендували доопрацювати і поєднати з торговою функцією.

Під колишнім автовокзалом пройде тунель - автомобільний і залізничний, який вийде на поверхню в нового автовокзалу, який планують перенести на 300 метрів

Поки проблему вирішили лише з маршрутками, які їдуть до Обухова - їх перенесли на іншу сторону дороги, до супермаркету. А ось що робити з іншими перевізниками, незрозуміло. Як розповіли виданню на автовокзалі, вони шукають собі місце на інших станціях. Що і як, можна дізнатися за телефоном 524-21-82, а куплений квиток здати в касу.

Закриття станції стало великим сюрпризом для перевізників, а деяким водіям про закриття зовсім не повідомили, зазначає видання.

"Учора ввечері в мою компанію зателефонували з адміністрації вокзалу. Сказали, що закриваються на невизначений термін. Мене вранці скерували на центральний вокзал. Приїхав, постояв трохи. Але мені сказали: "Без договору пасажирів у нас брати не можна". Видно, начальство ще договір не оформило. Довелося їхати назад на Видубичі", - розповідає Володимир, водій компанії Транспортні лінії України.

"Приїжджаю вранці, а заїхати на вокзал не можу. Так і не зрозумів, що сталося. Через кілька годин дізнався, де тепер у нас зупинка", - сказав водій маршрутки Київ-Обухів.

Як зазначає Сегодня, поки проблему вирішили лише з маршрутками, які їдуть до Обухова, - їх перенесли на іншу сторону дороги, до супермаркету. Вирішується питання з іншими перевізниками.

Як розповіли на автовокзалі, вони шукають собі місце на інших станціях, однак цей процес може затягнутися. Для того, щоб перейти на іншу автостанцію, яких у Києві шість, включаючи центральний автовокзал, потрібно звернутися до Департаменту автотранспорту зі схемою перевезення, отримати дозвіл, і лише тоді починати возити пасажирів. Проте, пише газета, всі станції переповнені.

"Ми вже в себе не брали інші маршрути, оскільки немає місця", - розповідає начальник автостанції Видубичі Людмила Стукалова. На Південній станції не змогли відповісти, чи приймуть ще перевізників.

"Ми не поїдемо на Поділ або Дачну, а центральний вокзал забитий. Просто не знаю, що робити", - розповів Сегодня директор автопідприємства Віталій Хмиз.

Сегодня

