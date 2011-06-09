Відкриється виставка до 10-річчя візиту Івана Павла ІІ в Україну

Святкування 10-річчя історичного візиту Блаженного Папи Івана Павла ІІ в Україну розпочнеться виставкою «Папа, Україна, я». Відкриття виставки відбудеться у вівторок 14 червня о 18:00 в «Українському домі» (вул Хрещатик, 2).

Організатори заходу пропонують відвідувачам оглянути близько сотні експонатів – ексклюзивні світлини, книги, мистецькі твори, присвячені Папі, твори самого Івана Павла ІІ, його особисті речі. Як зазначає Голова оргкомітету святкувань київський єпископ-помічник Владика Йосиф Мілян, виставка допоможе піднести дух українців, ще раз представить Україні Великого Папу.

«Робимо виставку, щоби відродити високий дух народу, який панував в часі історичного візиту в Україну Блаженного Папи 10 років тому. І рівно ж хочемо звернути увагу народу на глибокі напутні слова Івана Павла ІІ: «Народ гине, якщо занепадає його дух, народ зростає, якщо його дух щоразу підноситься: такий народ ніяка зовнішня сила не може знищити» – зазначає єпископ Йосип.

Експозиція триватиме до 24 червня. Крім виставки, в програмі заходів 21-26 червня відбудеться подіумна дискусія: «Візит Папи Івана Павла ІІ в Україну: уроки для держави та суспільства» за участю Блаженнішого Любомира Гузара, Генерального секретаря Синоду Єпископів Католицької Церкви Архиєпикопа Миколи Етеровича, віце-ректора Українського Католицького Університету Мирослава Мариновича (Український дім), опера «Мойсей» ( в Національній Опері) , вулична вистава «Йов» (на Контрактовій площі)та багато іншого.