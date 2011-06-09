Ізраїль на першому місці за кількістю часу в соціальних мережах

Ізраїль опинився на першому місці за кількістю часу, який жителі країни проводять в соціальних мережах, про це свідчить дослідження comScore.

Згідно з результатами дослідження, ізраїльтяни проводять в соціальних мережах по 10,7 години щомісячно.

На другому місці - росіяни, які сидять в соціальних мережах по 10,3 години щомісячно. Слідом за Ізраїлем і Росією розташувалися Аргентина, Філіппіни, Туреччина, Венесуела і Колумбія. Їхнє населення приділяє соціальним мережам від восьми з половиною до семи годин на місяць. Жителі Великобританії та США обмежують себе п`ятьма з невеликим годинами.

Нагадаємо, що минулого року найактивнішими користувачами соціальних мереж були визнані росіяни.



Lenta.ru

