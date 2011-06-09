Ізраїль на першому місці за кількістю часу в соціальних мережах

14:31, 09 червня 2011
Культура
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На другому місці - росіяни

Ізраїль опинився на першому місці за кількістю часу, який жителі країни проводять в соціальних мережах, про це свідчить дослідження comScore.

Згідно з результатами дослідження, ізраїльтяни проводять в соціальних мережах по 10,7 години щомісячно.

На другому місці - росіяни, які сидять в соціальних мережах по 10,3 години щомісячно. Слідом за Ізраїлем і Росією розташувалися Аргентина, Філіппіни, Туреччина, Венесуела і Колумбія. Їхнє населення приділяє соціальним мережам від восьми з половиною до семи годин на місяць. Жителі Великобританії та США обмежують себе п`ятьма з невеликим годинами.

Нагадаємо, що минулого року найактивнішими користувачами соціальних мереж були визнані росіяни.

Lenta.ru
 

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