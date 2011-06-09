Сьогодні до Києва прилітає Moby

Сьогодні, 9 червня, до Києва прилітає знаменитий американський електронщик Moby (Мобі).

10 червня він виступить у київському Палаці Спорту в рамках світового туру на підтримку останнього альбому Destroyed.

Увечері в середу, 8 червня, Moby відіграв концерт у Москві. За день до цього він встиг дати концерт у Санкт-Петербурзі, в неділю артист зіграє в Мінську, а закінчить свою чергову подорож по світу 2 вересня в Нью-Йорку.

В українську столицю знаменитий діджей прилетить 9 червня в другій половині дня. У цей же день, о 18:00, Moby дасть прес-конференцію в київському готелі Haytt, повідомили організатори київського концерту.

Очікується, що на столичному концерті Moby виконаєне лише пісні з нового альбому Destroyed, але і старі хіти.

Нагадаємо, що з 2-го по 9-е червня на порталі Я-Корреспондент новинного порталу Корреспондент.net відбувається конкурс фоторепортажів Moby Look, учасники якого можуть виграти квитки на концерт Moby.

Концерт Moby відбудеться 10 червня в Палаці спорту. Початок о 19:00.



Корреспондент.net

