Метт Деймон стане режисером

Метт Деймон спробує себе як режисера.

Актор Деймон сам заявив, що готовий спробувати себе як режисер і в нього зараз є відразу декілька проектів на вибір. Початок зйомок запланований на перший квартал 2012 року.

Основним проектом, який найбільш близький до реалізації, є стрічка "Час для тата і дочки: Історія про озброєне пограбування і ескімоські поцілунки" (Father Daughter Time: A Tale of Armed Robbery and Eskimo Kisses). Сюжет фільму будується навколо батька та дочки, які здійснюють серію зухвалих пограбувань по всій Америці.

Виробництвом картини займеться Warner Bros. Спочатку повідомлялося, що Деймон зіграє в картині головну роль. Під час бесіди з Vulture він заявив, що в його фільмі зніматиметься Джон Красинські.

Останнім проектом за участю Метта Деймона став фільм "Що міняють реальність" Джорджа Нолфі. У цьому фільмі актор виконав роль молодого політика, який стикається з таємничою службою, що постійно коректує долі людей. Крім Деймона, у фільмі зіграли Емілі Блант, Ентоні Макі та інші.

Lenta.ru