У МЗС готові повернути гроші за Спритка і Гарнюню

МЗС заявляє, що використовує іміджеву стратегію, а на розробку персонажів Спритка і Гарнюні було використано 400 доларів.

Про це "Українській правді" повідомив директор інформаційного департаменту МЗС Олег Волошин.

"Будь-які інсинуації, що МЗС відмовився в цілому від стратегії просування іміджу України, а гроші в розмірі 100 тисяч доларів були потрачені невідомо куди, не мають під собою ґрунту", - заявив Волошин.

"Власне вартість розробки персонажів Спритко і Гарнюні становить близько 400 доларів. Така сума склала гонорар художника, який малював персонажів", - зазначив він.

"Але, щоб зняти це питання, я особисто з власної зарплатні готовий внести ці гроші в касу МЗС. Але в касі це не приймуть через формальності. Ну тому я можу віддати їх, наприклад, в дитячий будинок", - зазначив він.

При цьому Волошин запропонував журналістам "Української правди" поїхати з ним до дитячого будинку, щоб переконатися, що ці гроші будуть передані.

"Я сподіваюсь, на цьому ми поставимо крапку в цій дискусії і приступимо до широко обговорення громадськістю конкретних елементів стратегії, але надмірна увага до Спритка і Гарнюні є невиправданою", - додав він.

Волошин зазначив, що символи, якими стали Спритко і Гарнюня, "є не те, що навіть другорядним – третьорядним елементом цієї стратегії".

"Вони були розроблені виключно як персонажі, що можуть використовуватись для виготовлення сувенірної продукції. МЗС в будь-якому разі не планувало робити особливий акцент на використанні цих персонажів", - додав він і зазначив, що поки міністерство не має наміру використовувати бюджетні кошти на виготовлення сувенірної продукції.

За його словами, інші проекти, які були запропоновані в рамках стратегії, вже реалізуються. "При чому значна частина реалізується за позабюджетні гроші", - сказав він, згадавши проморолики "Ukraine: All about U".

Українська правда