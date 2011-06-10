Ані Лорак народила доньку

Ані Лорак стала мамою! В четвер о 22 годині 50 хвилин співачка народила доньку. За прогнозами лікарів, вона повинна була народити ще 3-го червня. Але щаслива подія трапилося лише вніч на п`ятницю.

Лорак спеціально не довідувалась стать своєї дитини - для того, щоб це стало приємним сюрпризом для неї і для чоловіка. І ось- дівчинка! Зріст - 52 см, вага - 3290 кг. Пологи відбувались в Україні і пройшли добре, до того ж природним шляхом. Мама і маля почувають себе добре. Співачку підтримував її чоловік Мурат Налкокіоглу.

Як писали раніше, дитину Ані Лорак планує годувати грудьми як можна довше: "Звичайно ж, я дитинці хочу дати максимально тепла і його імунну систему зберегти і закласти фундамент, щоб вона не хворіла".

Йти зі сцени співачка не збирається і вже в кінці липня-початку серпня вийде на сцену: "Влітку мене запросили на фестиваль" Нова хвиля "в Юрмалі. Я підтвердила свою участь. Моя мета - бути у формі, сяяти. Я вже зараз гортаю якісь нові колекції, шукаю, що б підійшло.

ТСН.ua