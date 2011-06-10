У Києві знищили останню гончарну майстерню, яка знаходилась за адресою Констянтинівська, 44-а.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Київради та голови Постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Згідно з повідомленням, про ситуацію стало відомо безпосередньо під час засідання вказаної комісії Київради. Про факт захоплення майстерень повідомив голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген ШЕВЧЕНКО.

«Поки депутати обговорювали скаргу Національної спілки на беззаконня, які вчинені щодо майстерні, та розмірковували про те, яким способом запобігати рейдерським захопленням художніх майстерень, останню гончарну майстерню в Києві захопили і знищили все обладнання та твори мистецтва», - цитує прес-служба О.БРИГИНЦЯ.

Депутат зазначає, що йдеться не про комфортабельний офіс, а про підвал розміром у 40 м, який був поновлений силами митців за повної підтримки жителів будинку.

“Мені здається, що рейдери патологічно ненавидять культуру, тому намагаються їй зашкодити навіть в таких не надто придатних до бізнесу місцях. Шкода, що нова влада не докладає зусиль, щоб зупинити злочинні дії, спрямовані проти культури і мистецтва», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Комісія прийняла одностайне рішення передати документи у прокуратуру і звернутись до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням вжити заходів зі збереження закладів культури та майстерень в Києві.

В прес-службі О.БРИГИНЦЯ нагадують, що приміщення майстерень Національної спілки майстрів народного мистецтва України на вул. Костянтинівській, 44 А продали на таємному аукціоні. Митцям-керамістам напередодні погрожували силовим виселенням із майстерні з метою захоплення приміщення, про що вони повідомляли голову комісії Київради по культурі і просили захистити.