Естонці образилися на Playboy через фотосесію на цвинтарі

Playboy опублікував фотосесію, зроблену на цвинтарі села Саха. Місцеві образилися.

Мешканці естонського села Саха розсердилися на журнал Playboy.

Невдоволення у них викликало те, що у журналі за листопад 2010 року містилися фотографії, зроблені на місцевому цвинтарі, а також біля вівтаря каплиці, пише естонське видання DELFI.

"На Саханському цвинтарі ховали померлих, тому для нас це місце потребує шани", - йдеться у зверненні місцевих жителів.

Селяни вважають, що організатори образили пам`ять померлих і порушили громадський порядок.

Мешканці села просять покарати винуватців. Кому конкретно вони надіслали своє звернення не повідомляється.

Зазначена фотосесія називалася "Kartmatu ingel Zombimaailmas" ("Безстрашний янгол у світі зомбі").

Українська правда