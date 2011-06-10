Восени в Україні планується провести Фестиваль молоді

Восени цього року в Україні планується провести Фестиваль молоді, повідомив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН на зустрічі з лідерами всеукраїнських молодіжних і дитячих громадських організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, за словами Р.САФІУЛЛІНА, учасниками фестивалю стануть молоді люди з усіх регіонів України, зокрема, політики, журналісти, члени громадських організацій.

Р.САФІУЛЛІН закликав усіх бажаючих приєднатися до підготовки заходу, яка вже розпочалася у Державній службі молоді та спорту.

За його словами, фестиваль планується проводити щорічно.

Також Р.САФІУЛЛІН повідомив, що 23 червня відбудеться науково-практична конференція "Молодь і політика реформ", на якій розглядатимуться основні підходи до вирішення проблем молоді з урахуванням реалій сьогодення.