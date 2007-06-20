На Московський кінофестиваль приїде Кустуріца

21 червня відкриється 29-й Московський міжнародний кінофестиваль. За головний приз, ”Золотого Георга”, змагатимуться 20 фільмів із 15 країн. Серед них — три російських і дві американських стрічки. Журі очолить австралійський режисер Фред СКЕПСІ.

На відкритті покажуть нову картину сербського режисера Еміра КУСТУРІЦИ ”Пообіцяй мені це”. До Москви серб прилетить із Парижа, де зараз ставить панк-оперу ”Час циган”.

Україну на фестивалі представлятиме фільм ”Біля річки”. На Одеській кіностудії картину зняла 32-річна уродженка Запоріжжя Єва Нейман. Це її повнометражний дебют. Режисерка є випускницею Берлінської академії кіно й телебачення. Доти в Запоріжжі вона вивчала психологію.

«Це історія одного дня із життя двох літніх жінок, матері й доньки, — розповідає режисерка. — Матері майже 90 років. Вона — колишня красуня, поводиться як цариця. Чоловіків поруч немає. Донька присвятила життя матері. Мати молодша й сучасніша, ніж донька. Таке часто трапляється. Одного дня дві літні жінки вирушають у подорож до ріки — ймовірно, останню в житті», - каже Єва НЕЙМАН.

Матір грає найстаріша акторка московського Театру на Таганці, дружина актора Семена ФАРАДИ Марина ПОЛІЦЕЙМАКО. Роль доньки виконує Ніна РУСЛАНОВА. Єві порадила запросити їх одеська режисерка Кіра МУРАТОВА. НЕЙМАН працювала асистенткою в МУРАТОВОЇ у фільмі ”Другорядні люди”.

Оператор ”Біля річки” — росіянин Олексій УБЄЙВОЛК.

«Знімали на обладнанні київської фірми ”Фільмотехніка”, аналогів якому нема у світі, — хвалиться він. — А ще знайшли на Одеській студії старі освітлювальні прилади, у них підпалюють вугілля. Тому світло виходить інакше», - зазначає О. УБЄЙВОЛК.

Сценарій написав одеський драматург Сергій ЧЕТВЕРТКОВ за мотивами оповідання ”Старенькі” Фрідріха Горенштейна. Костюми створив український модельєр Руслан ХВАСТОВ — лауреат премії ”Ніка” за картину Кіри МУРАТОВОЇ ”Чеховські мотиви”.

Знімали фільм в Одесі, на річці Гнила П’ядь у Бердичеві та на Південному Бузі.

Обійшлася стрічка у понад 3 млн грн. Зняли її за державний кошт. Це перша вітчизняна картина на Московському кінофестивалі, повністю виготовлена за українські гроші.

Фільм покажуть 22 червня у Москві в кінотеатрі ”Октябрь” на вулиці Новий Арбат о 18.30. В український прокат стрічка вийде у другій половинні літа.

Закінчиться Московський фестиваль 30 червня.

За матеріалами Газета по-українськи