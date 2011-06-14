У Львові відкриють пам‘ятник професорам, розстріляним у 1941 році

4 липня у Львові відкриють пам’ятник професорам, розстріляним 1941 року на Вулецьких пагорбах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, зараз у Парку студентів, де буде встановлено пам‘ятник, тривають масштабні роботи зі спорудження меморіалу та благоустрою парку.

«У липні 2009 року, президент міста Вроцлав і міський голова Львова виявили спільну ініціативу увічнити львівських професорів, які були у 1941 році розстріляні на Вулецьких пагорбах. На підставі цієї спільної ініціативи було прийняте рішення Львівської міської ради провести міжнародний конкурс на кращий проект пам’ятника», - повідомив начальник відділу архітектурно-художнього оформлення міста Володимир СКОЛОЗДРА.

На конкурс було подано 28 проектів: 8 з України та 20 з Польщі. У складі журі були представники України та Польщі.

«У журі було обрано проректора НУ «Львівська політехніка» Зоряна ПІХА та історика, професора Ярослава ГРИЦАКА. Журі визнало найкращим проект пам’ятника краківського скульптора Александера СЬЛІВА. В той же час спеціально відзначені були архітектори зі Львова, які розробили проект благоустрою самого Парку студентів. Тож журі прийняло рішення сформувати спільний колектив архітекторів, краківський архітектор працював над пластичним рішенням меморіалу, львівські архітектори розробляли вигляд парку. На мій погляд, це один з перших у Львові пам’ятник, який має метафору, символ, алегорію», - повідомив В.СКОЛОЗДРА.

За його словами, Львівська міськрада погодила розроблений проект, а також передала територію парку НУ «Львівська політехніка».

Роботи зі встановлення пам’ятника фінансує Польська сторона, з бюджету Львова виділено 200 тис. грн. на благоустрій парку, площа якого становить 6 гектарів землі.