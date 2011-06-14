Дочка Ані Лорак носитиме турецьке прізвище

Співачка Ані Лорак та її чоловік Мурат ще не обрали імені для своєї новонародженої доньки, але прізвище вона носитиме батькове – Налчаджіоглу.

Як зізнався Мурат в коментарі газеті "Сегодня", вони з Кароліною уже зійшлися на одному варіанті імені, але поки що його не розкриватимуть.

"Ім`я буде інтернаціональне. А ось прізвище точно моє - Налчаджіоглу. А як же інакше? Усі батьки дають дітям свої прізвища", - зауважив новоспечений батько.

Ані Лорак мають виписати з пологового уже 14 червня. Нагадаємо, 32-річна Кароліна вперше стала мамою в четвер вночі, у неї народилася дівчинка вагою 3290 г і зростом 52 см.

Як розповіли в оточенні Кароліни, пологи пройшли легко. У пологовий будинок співачка не хотіла їхати заздалегідь, вирушила туди вже тоді, коли почалися перейми. Кароліну привіз чоловік, він також був присутній під час пологів, підтримуючи дружину.

До речі, подарунок дружині за доньку Мурат ще не підготував. "Дарувати діаманти я вже втомився, так що, може, куплю торт, адже це теж подарунок", - пожартував він.

До речі, своє 33-річчя в неділю, 12 червня, Мурат відсвяткував з сім`єю - дружиною і донькою, приїхавши до них у пологовий будинок.

"Дружина мені головний подарунок зробила заздалегідь - народила дочку. Зараз вони відчувають себе відмінно, донька добре їсть (Кароліна годує грудьми – прим. ред.). Чи відчуваю себе вже татом? Так давно вже відчуваю! А на кого донька схожа, поки незрозуміло, адже вона зовсім маленька", - зізнався Мурат.

ТСН