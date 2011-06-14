Зустріч із Мар'яною Савкою та Іваном Малковичем
17:20, 14 червня 2011Культура
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Запрошує Могилянка
“Літературні зустрічі в Могилянській Бібліотеці” запрошують на Свято спілкування з двома із найсвітліших сучасних українських поетів, авторів прекрасних книжок і головних редакторів видавництв. Наші гості: Мар’яна Савка та Іван Малкович.
Зустріч відбудеться 16 червня о 18.00.
Місце: Бібліотека Антоновичів НаУКМА вул. (Сковороди, 2, читальна зала 25).
Модератор – Богдана Матіяш.
Вхід вільний.
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