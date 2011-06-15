15 червня в історії

1524 рік – селяни одного з німецьких сіл постали проти свого абата, з чого почалася Селянська війна у Німеччині.

В 1752 році Бенджамін Франклін в експерименті з повітряним змієм довів електричну природу блискавки.

1775 року за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

В 1867-му в Індіанаполісі американський лікар Джоном Боббс уперше провів успішну операцію з видалення жовчного каменя.

1869 рік — Джон Хайат запатентував целулоїд.

В середині 19 століття популярною була гра в більярд. Більярдні кулі виготовляли зі слонової кістки, що робило гру дорогим задоволенням. В 1863 році два американські фабриканти встановлюють премію 10 млн.доларів за винайдення речовини, яка могла б замінити слонову кістку у виробництві більярдних куль. Два брати — Джон та Ісая Хайат з Нью — Джерсі вирішили виграти цей приз і почали експериментувати. Одного разу під час виготовлення куль Джон порізав палець. Відкривши аптечку, він знайшов перекинуту пляшечку з колоїдом. Колоїд розтікся і затвердів. Джон відразу здогадався, що його можна використовувати як клей для закріплення більярдних куль. Коли брати змішали розчин колоїду з камфорою і помістили під прес при підібраній ними оптимальній температурі, то отримали пластик, який годився для виготовлення більярдних куль. Таким чином Джон Веслі Хайат запатентував целулоїд.

15 червня 2007 року відбувся прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".

Бюджет картини склав 10 млн. грн. (за іншими даними 6 млн. грн). На телеекрани мультфільм вийшов в ефірі Першого національного у 2009 році. Спочатку мультсеріал планувався на 260 хвилин, а виготовили 405 хвилин. Було використано 450 тисяч малюнків. Створенням мультсеріалу займалося 70 аніматорів.

15 червня народилися:

1914 року — Юрій Андропов, радянський державний і партійний діяч.

Голова КДБ у 1967—1982 роках генеральний секретар КПРС у 1982—1984-му, голова президії Верховної ради СРСР у 1983—1984 роках

У 1941-му народився В`ячеслав Колосков, радянський спортивний функціонер. Багаторічний президент Федерації футболу СРСР і Російського футбольного союзу, член виконкомів ФІФА й УЄФА.

1956 року — Євген Кисельов, російський теле- й радіожурналіст.

Засновник і перший директор телекомпанії НТВ, багаторічний ведучий програми "Ітогі", радіо "Ехо Москви", TVi, зараз —ведучий програми "Велика політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Інтер".

У 1963 році народився Віктор Балога, український політик і підприємець. З 2006-2009 рік був головою секретаріату президента.

1969 року народився Олівер Кан, німецький футбольний воротар (збірної і клубу "Баварія").. Семиразовий чемпіон Німеччини. Тричі визнаний найкращим голкіпером світу та Європи.