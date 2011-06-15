Х'ю Хефнера кинула наречена

Наречена засновника відомого американського чоловічого журналу Playboy 85-річного Х`ю Хефнера за кілька днів до весілля відмовилася від наміру вийти за нього заміж.

Передбачалося, що Хефнер і Крістал Харріс, 25-річна фотомодель, яка знімалася в Playboy, одружаться в майбутню суботу, 18 червня, в легендарному будинку Playboy Mansion у присутності 300 гостей.

Однак 14 червня Хефнер у своєму мікроблозі на Twitter повідомив, що весілля відміняється. "Крістал передумала", - написав Хефнер, не уточнивши причини, за якими його вже колишня наречена скасувала весілля.

У свою чергу сайт TMZ.com, що спеціалізується на новинах з життя знаменитостей, повідомив з посиланням на джерела в особняку Хефнера Playboy Mansion, що у пари на минулих вихідних відбулася дуже емоційна сварка по телефону. Після сварки, як стверджують джерела, Крістал Харріс покинула особняк Хефнера, де жила з грудня 2009 року.

Зазначимо, що шлюб з Крістал Харріс, однієї з моделей Playboy, повинен був стати для Хефнера третім.

Нагадаємо, на початку 2010 року Хефнер завершив шлюборозлучний процес зі своєю другою дружиною Кімберлі Конрад. Перший шлюб Хефнера, відомого як борця за сексуальну свободу, права секс-меншин і легалізацію марихуани, також закінчився розлученням в 1959 році.

Playboy є одним з найвідоміших у світі брендів. Перший номер видання вийшов 51-тисячним тиражем в грудні 1953 року. Наразі Playboy випускається на різних мовах у всьому світі.

ТСН